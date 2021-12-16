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Спорт

Бывший футболист сборной России признался в участии в договорных матчах

Экс-вратарь сборной России Александр Филимонов рассказал об участии в договорном матче

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов признался, что ему доводилось участвовать в договорном матче. Об этом он рассказал в шоу на YouTube «Ответь по-братски».

Однако 48-летний экс-футболист национальной команды подчеркнул, что свои обязанности на поле в той игре выполнял честно и денег не получил.

«Результат тогда делали другие ребята», — объяснил Филимонов. Он также отказался рассказывать какие-либо подробности произошедшего.

Филимонов шесть раз становился чемпионом России в составе столичного «Спартака». Он выступал за различные российские клубы, в том числе и любительские. Его последним клубом в карьере был «Долгопрудный», выступавший в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Филимонов выступал за сборную России с 1998 по 2002 год.

Николай Костюков
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