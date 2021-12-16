Российские пловцы выиграли золото в эстафете на чемпионате мира

Российские пловцы завоевали золотые медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в ОАЭ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мужская сборная России выступала в следующем составе: Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев. Отечественные спортсмены преодолели эстафету с общим временем в три минуты 3,45 секунды. Российской четверке удалось выиграть у итальянцев и американцев. Итальянских спортсменов они опередили на 0,16 секунды, американских — на 1,97 секунды.

Чемпионат мира на короткой воде проходит в Абу-Даби. Турнир завершится 21 декабря. ЧМ пропускают олимпийский чемпион Евгений Рылов, а также Антон Чупков и Мартин Малютин.