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Спорт

РПЛ выбрала лучший гол по итогам ноября и декабря

Гол хавбека «Зенита» Клаудиньо ударом в девятку признали лучшим в РПЛ в ноябре и декабре

Гол полузащитника «Зенита» Клаудиньо признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам ноября и декабря. Об этом сообщается в Twitter лиги.

Бразильский хавбек отличился 3 декабря в игре 17-го тура чемпионата страны против «Ростова» (2:2). Футболист слету пробил в девятку из пределов штрафной площади.

Уточняется, что за Клаудиньо проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. При этом эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали точный удар хавбека «Ахмата» Артема Поляруса в ворота «Локомотива» (2:1).

Клаудиньо перешел в «Зенит» этим летом. В нынешнем сезоне бразилец провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Алексей Гусев
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