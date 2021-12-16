Стала известна причина столкновения самолета с поливочной машиной в Шереметьево

Стала известна причина столкновения воздушного судна Boeing 777 с поливочной машиной в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, пилот начал руление самолета без команды — из-за этого крыло лайнера зацепило автомобиль, который выполнял противообледенительную обработку. Отмечается, что в результате инцидента водитель машины сломал руку. На место прибыли экстренные службы и бригада врачей.

15 декабря в Шереметьево воздушное судно Boeing 777, направлявшееся в Канкун, при рулении по взлетно-посадочной полосе зацепило крылом поливочный автомобиль — в результате машина перевернулась. Отмечается, что члены кабинного экипажа не сразу заметили столкновение.