Украина анонсировала принятие «Ольхи-М» на вооружение

Украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Р624М «Ольха-М» могут принять на вооружение в 2022 году. Генеральный конструктор-генеральный директор Государственного Киевского конструкторского бюро (ГККБ) «Луч» Олег Коростелев анонсировал завершение испытаний РСЗО. Об этом сообщает Defence Express.

«Испытания "Ольха-М" находятся на завершающем этапе. Я думаю, что уже в первом квартале следующего года мы поставим на вооружение ракету, которая летает почти вдвое дальше. В дальнейшем, я надеюсь, наш отечественный заказчик будет заказывать эту ракету повышенной дальности», — сообщил Коростелев в эфире программы Security Talks.

Глава ГККБ «Луч» отметил, что длительность испытаний связана с расширением программы тестирования оружия. По его словам, завершение испытаний позволит начать серийное производство системы.

Коростелев заявил, что «Ольха-М» сможет поражать цели на дальности до 110 километров. Запуск ракет можно осуществлять из доработанных пусковых установок 9А52-2, которые входят в состав советской РСЗО 9К58 «Смерч».

Ранее на Осиповичском полигоне в Белоруссии провели испытания модернизированной РСЗО «Ураган-М». Машины системы получили шасси МАЗ-6317. Также модернизированную РСЗО оснастили современными средствами связи и автоматизации.