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Цены на электроэнергию в Европе побили рекорд

В Европе рекордно подорожало электричество из-за остановки двух реакторов во Франции

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Цены на электроэнергию в Европе взлетели до рекордных значений из-за того, что крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции Electricite de France SA объявила о приостановке работы двух ядерных реакторов на длительный срок. Об этом пишет Bloomberg.

Остановка осложнит ситуация на рынке, поскольку регион ждет температура ниже среднего уровня, уверены эксперты. По прогнозам издания, пиковый спрос только во Франции к концу декабря вырастет на семь процентов и превысит 80 гигаватт. Франция является ключевым экспортером электроэнергии в соседние страны, а это означает, что последствия отключений отразятся на Германии, Испании, Италии и Великобритании.

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Например, электроэнергия в Германии в 2022 году подорожает до 230 евро за мегаватт-час. Январский фьючерс вырос на 52 процента (до 600 евро), побив рекорд.

Конфликт из-за электроснабжения ранее разгорелся в Северной Европе. Швеция не позволяет Норвегии использовать свои сети для увеличения экспорта электроэнергии в более богатые страны, поскольку ей самой не хватает тепла.

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Платон Щукин
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