Россиянка отсудила у РПЦ 195 тысяч рублей за работу в храме

Жительница Забайкалья добилась выплаты 195 тысяч рублей за работу в приходе храма Святого Георгия Победоносца в Сретенске. Об этом со ссылкой на сайт местного районного суда пишет «Чита.ру».

Согласно опубликованным данным, россиянка в разные периоды занималась топкой печей и работала продавцом церковной утвари в иконной лавке в приходе храма, относящегося к Нерчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Известно, что трудилась женщина по графику и за оговоренную плату в 370 рублей в день, при этом официально трудоустроена не была. В апреле текущего года ее уволили распоряжением настоятеля прихода из-за финансовых нарушений и утраты доверия.

Впоследствии россиянка подала в суд, решение было принято в ее пользу: религиозную организацию обязали внести в ее трудовую книжку соответствующую запись и выплатить задолженность по зарплате в размере 130,5 тысячи рублей, а также компенсацию за неиспользованный отпуск, задержку выплат и оплату вынужденного прогула — в общей сложности около 195 тысяч рублей.

22 мая прошлого года глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в чрезвычайно сложном материальном положении из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. По его словам, в настоящее время религиозные организации живут в основном за счет пожертвований.