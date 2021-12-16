Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции со счетом 1:0 во втором матче Кубка Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче был открыт только в третьем периоде. Отличился Вячеслав Войнов, который воспользовался передачей Никиты Гусева.

Российские хоккеисты стартовали в Кубке Первого канала 15 декабря с победы над канадцами. Матч завершился со счетом 4:3. В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев.

Отечественные хоккеисты в обоих матчах вышли на лед в форме сборной СССР образца 1956 года. Выбор ретроформы на матчи Кубка Первого канала обусловлен празднованием 75-летия отечественного хоккея. 22 декабря 1946 года состоялись матчи первого чемпионата страны.

Кубок Первого канала — один из этапов Еврохоккейтура. Он завершится 19 декабря. Российская сборная в группе соревнуется с командами Швеции, Канады, Чехии и Финляндии.