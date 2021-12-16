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Закон о QR-кодах в общественных местах принят в первом чтении

Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату приняли в I чтении

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС.

«За» проголосовали 329 депутатов, «против» — 87 человек, воздержался 1 парламентарий. В пленарном заседании Думы участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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По данным правительства, поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагают, что 18-летние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о пройденной вакцинации или документа, подтверждающего перенесенную болезнь, а также медотвода. Данная мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Соответствующие нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля россияне, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После такая возможность будет лишь у граждан с медотводом.

12 ноября в Госдуму были внесены проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, которые подтверждают факт вакцинации против коронавируса или перенесенное заболевание.

Президент России Владимир Путин заявил 9 декабря, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте носит рамочный характер. До его вступления в силу документ необходимо проработать, в том числе и на региональном уровне. Глава государства подчеркнул, что власти постараются не допустить никаких опрометчивых решений в разработке закона.

Вместе с тем российский лидер высказался против введения QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года. По его словам, принятие подобных мер накануне праздников является достаточно сложной задачей. Это создаст для граждан много ненужных проблем, уточнил он.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что соответствующий законопроект не ограничивает права россиян. Кроме того, она отметила, что закон о QR-кодах не коснется детей. От несовершеннолетних граждан не будут требовать ПЦР-тесты об отсутствии COVID-19, уточнила вице-премьер.

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Юлия Ямпольская
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