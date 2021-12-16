Назван процент желающих объединения с Россией белорусов

Объединения с Россией в одно государство желают 6,4 процента белорусов, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра EcooM. Данные огласили в Национальном пресс-центре в Минске, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Также названо отношение граждан Белоруссии к другим формам интеграции.

Так, в пользу единого экономического пространства без политического объединения высказалось 9,8 процента опрошенных, еще 40,8 процента поддержали равноправное нахождение России и Белоруссии в структуре Союзного государства, а 24,2 процента поддержали точку зрения о том, что Белоруссии не нужно участвовать в объединении, а необходимо выстраивать многовекторную внешнюю политику.

Опрос проводился с 15 ноября по 4 декабря, в нем приняли участие 10 217 граждан Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзное государство окажется более продвинутым и стабильным, поскольку Россия и Белоруссия учтут существующий опыт построения подобных объединений. По его словам, при построении Союзного государства российские и белорусские власти намерены учесть ошибки Европейского союза (ЕС), а также воплотить опыт СССР.

При этом Лукашенко отказался называть сроки исполнения договоров по интеграции с Россией. Вместо этого он заявил, что власти двух стран намерены идти в этом направлении шаг за шагом, решая проблемы.