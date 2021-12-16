Восстановление символа Франции обернулось грандиозным скандалом

План восстановления собора Парижской Богоматери, одобренный группой экспертов на прошлой неделе, обернулся грандиозным скандалом. О недовольстве изменениями в историческом облике здания сообщает Bloomberg.

Ожидается, что внутри собора несколько изменится планировка, улучшатся сидения и освещение, а также будут добавлены новые произведения искусства. Консервативно настроенные жители Франции возмутились тем, что собор превратится в тематический парк. В письме общественных деятелей, опубликованном в консервативной газете Le Figaro, обновленный символ Франции назван местом, где «глупость соперничает с китчем».

Такие оценки вызвали обеспокоенность среди поклонников средневековой достопримечательности, однако пока непонятно, насколько точны подобные прогнозы. Официально предложенный план еще не был опубликован и попал в сеть из-за утечки онлайн-презентации. Журналист Bloomberg отмечает, что планы выглядят довольно обычными и направлены в первую очередь на то, чтобы посетителям было легче перемещаться по зданию. Предлагаемая схема реставрации помогает избежать скопления людей.

В числе прочих изменений — картины новых мастеров на западных стенах, которые будут перекликаться со старыми работами на восточных. Освещение будет уменьшено, на стенах часовни будут спроецированы библейские цитаты на разных языках, чтобы подчеркнуть разное происхождение посетителей церкви. В соборе появятся тематические маршруты, чтобы произведения искусства были связаны друг с другом, а не расположены случайным образом. Такие аспекты предлагаемой модернизации, как подвижные сиденья и перемещение некоторых статуй в другие места, были отклонены комитетом.

По мнению авторов Bloomberg, общественное возмущение связано с войной французских консерваторов против так называемой woke culture, которую они воспринимают как посягательство на западную культуру. Критики плана восстановления обратили внимание лишь на несколько предложений реставрации — современное искусство, проекции на нескольких языках и тематические маршруты через церкви — и восприняли их как пример мультикультурализма, вмешивающегося во французский памятник культуры.

При этом облик собора уже менялся в XIX веке, когда памятник отремонтировали с явно викторианским взглядом на готическое прошлое Франции. Шпиль удлинили и инкрустировали орнаментом, поменяли расположение одного из витражей, а также добавили 100 новых статуй. Британский писатель и искусствовед Джон Раскин заявлял, что здание не отремонтировали, а разрушили и уничтожили.

В 2020 году возмущение вызвала другая инициатива по восстановлению памятника. Шпиль собора, удлиненный при реставрации в XIX веке, предложили «скрутить». В качестве главного материала архитекторы рассматривали цветное витражное стекло, закрепленное на изогнутом стальном каркасе. Его балки собираются к центру и «закручиваются» на вершине. Однако в июле 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у собора восстановят оригинальный шпиль без нововведений.