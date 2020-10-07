Шпиль Нотр-Дама предложили «скрутить»

Шпиль собора Нотр-Дама в Париже, разрушенный при пожаре в 2019 году, предложили «скрутить». Архитектурную концепцию разработали в голландском бюро TRNSFRM, пишет Designboom.

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В качестве главного материала архитекторы взяли цветное витражное стекло, закрепленное на изогнутом стальном каркасе. Его балки собираются к центру и «закручиваются» на вершине. По задумке, прозрачная текстура обеспечит собор солнечным светом, а разноцветная палитра витража сделает здание более заметным. Во время работы над проектом авторы вдохновлялись известной торговой галереей Виктора Эммануила II в Милане и базиликой Богоматери Гваделупской в Мехико.

В мае 2019 года свое видение отреставрированной крыши собора представили французские архитекторы из бюро Vincent Callebaut Architectures. Они хотели сделать шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна и обустроить на вершине огород и сад. Однако, по данным Designboom, в июле 2020 года после рассмотрения предложений по реконструкции Нотр-Дама президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у собора восстановят оригинальный шпиль без нововведений.

Нотр-Дам был построен XII-XIV веках в готическом стиле и простоял несколько столетий вплоть до пожара 15 апреля 2019 года, в результате которого пострадала часть кровли, а позже обрушился шпиль. Возгорание удалось потушить только на следующий день. Вскоре для проведения строительных работ собрали миллиард евро, а Макрон объявил, что на восстановление памятника архитектуры потребуется около пяти лет.

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