Франция заметила растрату пожертвований на восстановление Нотр-Дама

Счетная палата Франции заметила проблему трат пожертвований на реставрацию Собора Парижской Богоматери — часть из них ушла на другие цели. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что Счетная палата в данный момент разбирается сразу в двух вопросах. Первый — почему министерство культуры не стремится установить причины, приведшие к пожару. До сих пор известно лишь, что это был не намеренный поджог. В контролирующем органе считают, что расследование о причинах поможет государству избежать подобного в будущем.

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Второй вопрос касается нецелевого использования пожертвований на реставрацию — всего их поступило на сумму 825 миллионов евро. Так, специально созданный государственный фонд использовал до полумиллиона евро из этих денег на административные расходы. В частности, зарплата одного из руководителя такого учреждения — генерала Жоржелина — составляет шесть тысяч евро. В Счетной палате усомнились, что доноры подозревали о подобных тратах их пожертвований.

Ранее стало известно, что французские миллиардеры не исполнили свои обещания о перечислении материальной помощи для восстановления разрушенного собора. В благотворительный фонд, созданный для сбора пожертвований на реконструкцию пострадавшего в пожаре национального памятника, от них не поступило ни цента.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили только утром следующего дня: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет.

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