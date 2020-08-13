Нотр-Дам и Биг-Бен объявили «украденными» у арабов

Архитектурные памятники западной цивилизации, такие как Нотр-Дам-де-Пари, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство и Собор Святого Марка, оказались сделаны по арабским прототипам. Об этом объявляется в книге «Крадя у сарацинов» Дианы Дрейк, пишет The Guardian.

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Писательница призналась, что была удивлена реакцией читателей на ее работу. По ее словам, она была уверена, что об арабском происхождении известных построек знало куда больше европейцев. «Однако многие находятся в абсолютном неведении об истории культурной апроприации», — отметила Дрейк.

Она добавила, что решилась на написание книги в том числе из-за растущих в Европе исламофобных настроений.

«Сейчас у нас есть Восток и Запад. В те времена такого не было, а культурный обмен был колоссальным — в большей степени с Востока на Запад. А обратно поступало очень мало», — объяснила Дрейк.

В апреле 2019 года во Франции загорелся Собор Парижской Богоматери. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Президент страны Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет. Позже бюро Vincent Callebaut Architectures предложило при реконструкции Нотр-Дама разбить на крыше огород.