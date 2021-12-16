В Москве простились с Сергеем Соловьевым

В Москве простились с российским и советским режиссером, народным артистом РФ Сергеем Соловьевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Отпевание прошло в церкви Иоанна Богослова. На церемонии прощания с кинематографистом среди прочих присутствовали режиссер Павел Чухрай, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров. Последний назвал Соловьева очень «многосторонним, хорошим, замечательным парнем».

По словам Шакурова, у режиссера было не только сценарное мышление, но и художественное видение. «Ну и, конечно, если вы обратите внимание, посмотрите картины, весь музыкальный ряд в его фильмах, он так проработан, это практические отдельные произведения музыкальные, там ничего случайного по музыке нет», — добавил Шакуров.

Сергей Соловьев умер в понедельник, 13 декабря, в возрасте 77 лет из-за проблем с сердцем. Он прославился благодаря таким картинам, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и «Сто дней после детства».