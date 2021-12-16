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Привитым «Спутником V» россиянам назвали условия посещения ЧМ-2022 в Катаре

Россиян со «Спутником V» при посещении ЧМ-2022 заставят сделать прививку или сдать тест

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Катар намерен впустить на чемпионат мира по футболу 2022 года туристов, привитых российской вакциной «Спутник V», пишут «Известия».

Министерство здравоохранения Катара внесло российский препарат в список условно одобренных для посещения 6 октября. Как отметили в ведомстве, туристы, привитые «Спутником V», прилетели сейчас в Катар, чтобы посмотреть Арабский кубок ФИФА, проходящий с 30 ноября по 18 декабря. Власти назвали это мероприятие «репетицией» чемпионата мира.

По словам исполнительного директора по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Фатмы Аль-Наими, матчи проходят со строгим соблюдением мер против коронавируса. «Какой бы ни была ситуация, мы ожидаем, что ЧМ в Катаре станет первым мегасобытием, которое состоится в мире в условиях пандемии», — подчеркнула она.

Чтобы считаться полностью вакцинированными, россиян, получивших две дозы «‎Спутника V», заставят сделать одну дозу Pfizer или Moderna. Альтернативой может быть только серологический тест на антитела, появляющиеся после прививки. Сдать его нужно не ранее чем через две недели после второй дозы «‎Спутника V»‎.

Ранее сообщалось, что помимо «Спутника V», в стране будет признаваться китайский препарат Sinopharm. Финальная часть чемпионата мира должна пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Алия Шарафутдинова
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