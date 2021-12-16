Москвичам рекомендовали встретить Новый год по камчатскому времени

Москвичам стоит встретить Новый год по камчатскому времени в 15:00, таким образом удастся избежать вредных для организма ночных застолий и переедания. С рекомендацией выступила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Специалист пояснила, что в дневное время организм лучше переваривает и усваивает пищу. Также диетолог предостерегла жителей столицы от голодания перед праздником.

Врач напомнила, что обычный рацион должен включать четыре-пять приемов пищи. Королева подчеркнула, что на новогоднем столе должны присутствовать разные продукты.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова и диетолог-эндокринолог Елена Щетинина раскрыли россиянам опасность похудения к Новому году. Они считают, что организму сложно переключиться на переваривание жирной пищи после целенаправленного самоограничения, поэтому похудение перед праздником может быть опасным и способно привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта после застолья.