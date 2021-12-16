В правительстве нашли способ привлечь в экономику 14 триллионов рублей

Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который должен обеспечить российской экономике инвестиции в объеме 14 триллионов рублей, в ближайшее время скорректируют. Параметры трансформации с учетом новой конъюнктуры представили 15 декабря на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом со ссылкой на участников встречи пишет РБК.

В дискуссии приняли участие министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и представители бизнеса. Белоусов подчеркнул, что пересмотр достигнутых ранее договоренностей не планируется, речь идет о новых способах привлечь инвесторов и обеспечить наилучшие условия как для них и для государства.

Новые правила Госдума должна принять в весеннюю сессию. На создание нового формата отведено четыре месяца. В рабочую группу при правительстве войдут представители бизнеса, профильных ведомств, Федеральной налоговой службы (ФНС), главы регионов и представители двух профильных комитетов нижней палаты парламента. Заседания группы планируется проводить раз в две недели. По словам первого вице-премьера, основой изменений должны стать восемь пунктов.

Регионам дадут право влиять на инвестпроект, в нынешней системе они почти не имеют права голоса. Далее правительство решило остановить практику перезапуска старого проекта, ранее реализовывавшегося без льгот, под новым форматом.

Ответственным за верификацию и фиксацию требований к проекту с точки зрения соответствия законодательству и поправкам к закону о СЗПК должен стать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В измененном механизме предполагается прописать особенности одновременного использования СЗПК и остальных режимов преференций.

Белоусов выделил отсутствие в нынешней системе нормы о заключении мирового соглашения, которое предусматривало бы предоставление господдержки относительно заключенных СЗПК. Помимо него, возможно введение и механизма досудебного разрешения споров.

Шестой пункт касается условий выполнений соглашений в случае экономических форс-мажоров, таких как разбалансировка рынков или нарушение платежного баланса. Они приводят к реакции властей, которая не учитывается в СЗПК. Для этого в жестких правовых конструкциях правительство хочет сделать оговорки, допускающие исключения из правил. Например, при введении экспортных квот компания вынуждена менять параметры деятельности не по своей воле.

Предполагается создание закрытого и закрепленного перечня условий стабилизационных оговорок и компенсаций. Белоусов объяснил, что такой перечень есть и в нынешних параметрах, но нормы, как показывает анализ, прописаны расплывчато.

Последний пункт трансформации связан с глобальным энергопереходом, то есть с целями по достижению углеродной нейтральности, которые приняты в ряде ведущих экономик мира. Чтобы учесть его, правительство намерено вписать дополнительные стимулы и опции для компаний, чтобы заинтересовать бизнес во внедрении наилучших доступных технологий.

По словам Белоусова, функцию уполномоченной организации по сопровождению СЗПК пока хотят передать ВЭБу. В то же время от принципа множественности при анализе проектов отказываться не станут.

Режим СЗПК создан в 2020 году, а скорректирован летом 2021-го. В его основу положена идея, что заключившие соглашения компании освободят от влияния любых актов, ухудшающих условия реализации инвестпроектов. До апреля 2021 года удалось заключить 36 СЗПК на 1,3 триллиона рублей, после из-за готовящихся изменений нормативной базы процесс остановился.