США рассчитают негативную реакцию Китая

В Соединенных Штатах Америки создали программное обеспечение, которое позволяет прогнозировать негативную реакцию китайских властей на американские действия в регионе, такие как продажа оружия и военной техники, совместные учения и даже визиты официальных лиц в «точки напряжения» вроде Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

Инициатором создания нового программного обеспечения стало Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США. Программа была представлена во вторник, 14 декабря, во время визита в штат Гавайи заместителя министра обороны Кэтлин Хикс.

Она рассказала, что эта программа сможет рассчитать «стратегические разногласия», она рассматривает данные с начала 2020 года и оценивает важные действия, которые повлияли на отношения США и КНР. Компьютерная система поможет Пентагону предсказать — вызовут ли определенные действия чрезмерную реакцию Китая.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Индонезию заявил, что последствия конфликта Америки и Китая могут оказаться катастрофическими для всех участников. По его словам, Вашингтон твердо намерен не допустить перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт.

В октябре 2021 года Китай осудил США за проход военных кораблей через Тайваньский пролив, заявив, что они угрожают миру и стабильности в регионе. По словам официального представителя Соединенных Штатов Америки, этот и другие подобные инциденты повысили необходимость использования этой программы. Американское руководство хочет быть уверенным, что их непреднамеренные действия не смогут еще больше испортить отношения с КНР.