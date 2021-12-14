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Госсекретарь США рассказал о катастрофических последствиях конфликта с Китаем

Госсекретарь США Блинкен: последствия конфликта с Китаем могут оказаться катастрофическими
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Pool / Reuters

Последствия конфликта США и Китая могут оказаться катастрофическими для всех участников. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Индонезию, трансляция выступления министра велась на сайте ведомства.

По его словам, Вашингтон твердо намерен не допустить перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт, о чем в прошлом месяце президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину. «Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью», — отметил глава американского ведомства.

Ранее Блинкен заявил, что агрессивные действия Китая в Южно-Китайском море могут стоить торговле более трех триллионов долларов в год. Он отметил, что Вашингтон настаивает на свободной навигации в данном регионе. Министр подчеркнул, что агрессивные действия КНР угрожают движению в Южно-Китайском море и могут нанести вред торговле.

Марина Совина
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