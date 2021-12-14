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Госсекретарь США предупредил об угрозе на три триллиона долларов из-за Китая

Госсекретарь США Блинкен: агрессивные действия КНР могут стоить торговле $3 трлн в год
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что агрессивные действия Китая в Южно-Китайском море могут стоить торговле более трех триллионов долларов в год. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Индонезию, передает Reuters.

Блинкен отметил, что Вашингтон настаивает на свободной навигации в данном регионе. Он подчеркнул, что агрессивные действия КНР угрожают движению в Южно-Китайском море и могут нанести вред торговле.

Помимо этого, глава американского министерства рассказал, что каждый в мире заинтересован в том, чтобы сохранить Индо-Тихоокеанский регион свободным от принуждения и запугивания. США в настоящее время разрабатывают всеобъемлющий план, направленный на развитие данного региона, добавил он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин назвал Китай постоянным вызовом для США. Глава Пентагона также заявил, что Вашингтон готов поддержать возможности других стран по сдерживанию Пекина. По его словам, испытания гиперзвукового оружия, которые в этом году провели китайские военные усиливают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Марина Совина
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