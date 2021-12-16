Число госпитализированных детей после отравления в школе Тувы возросло до 116

На лечении в инфекционной больнице Республики Тувы после массового отравления детей в школе-интернате находятся 116 человек. О возросшем числе госпитализированных сообщил глава Минздрава республики Анатолий Югай, его слова приводятся на странице правительства региона в Instagram.

Югай отметил, что на поправку идут 30 детей, в ближайшее время у них возьмут контрольные анализы. Состояние 15 пациентов оценивается как средней тяжести. В настоящий момент продолжаются лабораторные исследования по выявлению возбудителя инфекции, о их результатах сообщат позже.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных детей в результате отравления в школе-интернате в Туве возросло до 103.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что дети отравились из-за некачественного питания. Поставщик не смог представить документы на продукты, которые доставлялись в тувинское образовательное учреждение, добавили в ведомстве.

Об отравлении детей в школе-интернате стало известно в понедельник, 13 декабря. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что 25 детей находятся в состоянии средней степени тяжести и требуют повышенного внимания медиков.