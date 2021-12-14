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В Роспотребнадзоре назвали причину отравления 73 детей в Туве

В Роспотребнадзоре заявили, что 73 ребенка в Туве отравились из-за некачественного питания

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В школе-интернате в Туве 73 ребенка отравились из-за некачественного питания, такую причину назвали в Роспотребнадзоре. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По словам главы Роспотребнадзора по республике Людмилы Салчак, до этого школе-интернату уже делали замечания и выписывали предписания. По итогам проверки выяснилось, что они не были исполнены.

Салчак добавила, что поставщик не смог представить документы на продукты, которые доставлялись в тувинское образовательное учреждение. Сейчас на территории школы-интерната введен семидневный карантин.

Об отравлении 73 детей стало известно в понедельник, 13 декабря. Их доставили в больницы с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что 25 детей находятся в состоянии средней степени тяжести и требуют повышенного внимания медиков.

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Анастасия Шейкина
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