Сенатор оценил идею сделать предновогодние выплаты пенсионерам постоянными

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев оценил идею сделать предновогодние выплаты пенсионерам постоянными. Его слова передает Life.

Сенатор назвал предложение хорошим, но призвал подумать над его реализацией и подчеркнул, что оно требует правильного расчета финансовых возможностей. «Самое главное, чтобы эти предложения не оставались в разряде популизма», — отметил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый также положительно оценил инициативу. По его словам, пенсионеры «это заслужили своим трудом».

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. Причиной этого в пояснительной записке назвали инфляцию, которая негативно влияет на доход пенсионеров, а также желание россиян потратить в канун Нового года большое количество средств на подарки и организацию праздника.