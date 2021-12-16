Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
4:3
Завершен
Канада
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Самора
0:3
Завершен
Реал Сосьедад
Кубок Испании|2-й раунд
Боруссия Д
3:0
Завершен
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|16-й тур
Арсенал
2:0
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Фиорентина
2:1
Завершен
Беневенто
Кубок Италии|2-й раунд
Чикаго Блэкхоукс
5:4
(ОТ)
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Жена игрока НХЛ пожаловалась на жизнь в России после возвращения из США

Жена хоккеиста «Аризоны» Дмитрия Яшкина назвала москвичей злыми и невежливыми

Фото: @nadi__jaskin

Жена чешского хоккеиста российского происхождения Дмитрия Яшкина Надия в Instagram оценила жизнь в России после возвращения из США.

Супруга игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотис» заявила, что москвичи злые и невежливые, а небо серое. «Я по привычке хожу и извиняюсь перед всеми, как все это делают в США. I'm sorry», — пожаловалась она.

Яшкин известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московское «Динамо» с 2019-го по 2021-й. Он признавался лучшим снайпером турнира. С этого сезона хоккеист играет за «Койотис», в составе которых он провел 12 матчей и набрал одно очко. В ноябре он получил травму нижней части тела и пропустит остаток сезона.

В июне прошлого года журналистка Анна Кастерова, жена нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, высказалась об отношениях между Россией и США. По ее мнению, те, кто называет Америку врагом России, чувствуют зависть к американцам.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
Мигранты поставили рекорд по выводу денег из России
Microsoft разрешила ремонтировать свои гаджеты
Мужчина годами использовал в лотерее одни числа и выиграл 147 миллионов рублей
Вильфанд пообещал москвичам «циклонище» с похолоданием до минус 21 градуса
Россиянин забрался на седьмой этаж на подъемнике и признался девушке в любви
В российской школе пандус перекрыли колючей проволокой
63-летнюю Мадонну обвинили в фотошопе на новых снимках
Экс-глава Боливии пожаловалась на избиение в тюрьме
Гузеева пожаловалась на проблемы с горлом после коронавируса
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства
Оценена реальная возможность свержения Зеленского олигархами
Нового канцлера Германии пригласили в Крым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter