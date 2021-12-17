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Россиянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежей

У россиянки появился домашний зоопарк с лисой Алисой, енотом Егором, ежами и лошадьми

Фото: Matthias Bein / Globallookpress.com

У жительницы предместья Рабочего неожиданно появился домашний зоопарк: россиянка приютила дома лису Алису, енота Егора и трех африканских ежей. Федеральное агентство новостей (ФАН) расспросило иркутянку о том, как семья живет с экзотическими животными.

У россиянки также есть супруг, трое взрослых сыновей и пятилетняя дочь, и все вместе они держат небольшое хозяйство. Женщина уточнила, что на участке сейчас проживают три кошки, четыре собаки, девять лошадей и птицы. Помимо этого, с домашними животными в тесном контакте находятся лиса, енот и ежи.

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Лиса Алиса появилась в семье около пяти лет назад. Такого хищного зверя взяли по объявлению. Адаптация животного к новому месту прошла быстро и без особых проблем. Примерно год назад также появился африканский еж, которого назвали Степой. Позднее россияне решили «поженить» его с ежихой Анфисой. В итоге в семье появилось ежиное потомство.

У заводчика женщина приобрела енота. По ее словам, еще детенышем его «пеленали, как младенца» и кормили из шприца. «Он сопротивлялся изо всех сил — все выплевывал, старался укусить», — отметила она. В настоящее время семимесячный Егор — «самый веселый обитатели домашнего зоопарка». Животное любит обниматься с хозяевами, играть в догонялки с собаками, а также открывать ящики и разбрасывать вещи.

Ранее также стало известно, что в Красноярске живет Евгения, которая спасла лиса от забоя и забрала к себе прямо со зверофермы. Его она назвала Лютиком в честь персонажа серии книг «Ведьмак» и приютила в своем доме вместе с кошками, собаками и еще одной лисицей.

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Варвара Кошечкина
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