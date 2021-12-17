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В России продлили дачную амнистию

Государственная Дума приняла закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает «РБК».

До марта 2031 года будет действовать упрощенный порядок оформления прав на дачные и садовые дома, построенные на государственных и муниципальных землях до мая 1998 года. Для этого необходимо подать заявление и соответствующие документы в местные органы самоуправления. Право собственности зарегистрируют одновременно на жилой дом и на земельный участок под ним, поэтому владельцам не придется платить госпошлину.

При этом упрощенный порядок не распространяется на особо охраняемые природные территории. Адвокат Тимур Чанышев отметил, что дачная амнистия выгодна не только для граждан, которым будет легче оформить недвижимость, но и для государства: увеличение количества легализованных объектов приведет к росту налоговых поступлений в бюджет.

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«Упрощенная процедура дачной амнистии значительно снимает загруженность государственных органов, задействованных в ней, и снижает количество судебных споров по данной тематике», — подчеркнул Тимур Чанышев. С положительной оценкой дачной амнистии согласилась и директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Она отметила, что закон даст возможность гражданам оформить документы без серьезных затрат.

Ранее в октябре сообщалось, что комитет Госдумы по государственному строительству и российское правительство обсуждают вопрос о том, чтобы сделать дачную амнистию бессрочной. Также в России 1 сентября 2021 года вступила в силу гаражная амнистия — в течение пяти лет граждане смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними, если строения были возведены до 30 декабря 2004 года.

Александра Мирошникова
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