Россия начала испытания отремонтированного АС-36

Аварийно-спасательный отряд Северного флота России начал приемо-сдаточные испытания отремонтированного автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36, сообщает РИА Новости.

Тесты изделия, штатным носителем которого выступает спасательное судно «Михаил Рудницкий», проводятся в Кольском заливе Баренцева моря. Испытания планируется продолжить в 2022 году. По их завершении аппарат выполнит погружение на глубину более 700 метров.

Отмечается, что отремонтированный АС-36 получил обновленные навигационный комплекс, радиотехническое оборудование и системы автоматизации. «АС-36 в течение нескольких лет прошел средний ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге и отработал часть испытаний на Балтике», — сообщил Северный флот.

В ноябре 2015 года АС-36 принимал участие в тренировках по оказанию помощи аварийной подводной лодке в Кольском заливе.