Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Россия начала испытания отремонтированного АС-36

Северный флот России начал приемо-сдаточные испытания глубоководного аппарата АС-36

Фото: пресс-служба Северного флота

Аварийно-спасательный отряд Северного флота России начал приемо-сдаточные испытания отремонтированного автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36, сообщает РИА Новости.

Тесты изделия, штатным носителем которого выступает спасательное судно «Михаил Рудницкий», проводятся в Кольском заливе Баренцева моря. Испытания планируется продолжить в 2022 году. По их завершении аппарат выполнит погружение на глубину более 700 метров.

Отмечается, что отремонтированный АС-36 получил обновленные навигационный комплекс, радиотехническое оборудование и системы автоматизации. «АС-36 в течение нескольких лет прошел средний ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге и отработал часть испытаний на Балтике», — сообщил Северный флот.

В ноябре 2015 года АС-36 принимал участие в тренировках по оказанию помощи аварийной подводной лодке в Кольском заливе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности
Спасший сотни детей российский врач сообщил о новом уголовном деле
Единственная биржа Турции остановила работу после обвала лиры
Россия начала испытания отремонтированного АС-36
Россияне назвали виновных в утечке персональных данных
ЦБ предложил убрать комиссии за переводы из банка в банк
Власти популярной пляжной страны отменят карантин для вакцинированных туристов
Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Российский полицейский проигнорировал жалобу девочки на отчима с ножом
Женщина пошла в ресторан и стала обладательницей россыпи жемчужин
Врач рассказал о состоянии извлеченного из-под обломков комбината рабочего
Сбежавший в Белоруссию солдат Польши рассказал об убийствах на границе
Стали известны подробности состояния Татьяны Тарасовой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter