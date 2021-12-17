Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший адвокат Трампа обвинил его в сговоре с правительством и подал в суд

Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн подал на него в суд и потребовал возмещения убытков
Майкл Коэн

Майкл Коэн. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на него и американское федеральное правительство, обвинив их в сговоре и потребовав возместить убытки, связанные с возвращением в тюрьму во время работы над книгой. Об этом сообщает New York Daily News.

Коэна осудили за ложь перед конгрессом и финансовые преступления во время избирательной кампании на три года. В мае 2020 года его отпустили под домашний арест из-за пандемии коронавируса, однако в июле опять отправили в тюрьму.

Адвокат утверждает, что решение вернуть его в учреждение связано с работой над мемуарами, описывающими его деятельность в качестве личного поверенного Трампа Disloyal: A Memoir. Книга включала изобличающие обвинения экс-президента в антисемитских высказываниях в адрес видных еврейских деятелей, а также расистские комментарии в отношении бывшего президента США Барака Обамы, экс-главы ЮАР Нельсона Манделы и других.

Материалы по теме:
Хьюстон, у нас отмена. Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
Хьюстон, у нас отмена.Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
10 ноября
Коренным здесь не место. Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Коренным здесь не место.Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
20 ноября

Коэн рассказал, что в июле, когда он пошел в здание суда для проверки властями его домашнего заключения, сотрудник службы пробации представил ему необычный документ, требующий ограничить контакты со СМИ. Документ, по словам бывшего поверенного, также помешал ему опубликовать свою книгу, пока он находился по домашним арестом.

Судья Элвин Хеллерштейн, вернувший адвоката в тюрьму, поделился, что за 21 год работы никогда не сталкивался с подобными требованиями для смягчения условий нахождения под стражей. «Целью перевода Коэна из домашнего заключения в тюрьму является возмездие, и это возмездие из-за его желания воспользоваться своими правами Первой поправки для публикации книги», — подчеркнул судья.

Теперь экс-адвокат Трампа требует возмещения убытков от бывшего президента США и правительства за его «неконституционное возвращение обратно в [тюрьму] Отисвилл на основании [его] отказа отступить от конституционного права на Первую поправку». При этом сумма компенсации не указывается.

В сентябре 2020 года Коэн уличил Трампа в ненависти к бывшему американскому лидеру Бараку Обаме из-за цвета кожи. Адвокат также утверждает, что бывший американский лидер считает чернокожих единственными, кто может выжить в тяжелых условиях. Так Трамп якобы прокомментировал обстановку в одном из районов Чикаго, мимо которого проезжал вместе с адвокатом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Политтехнолог описал сценарий возможного конфликта России и Европы
Появилось видео задержания ФСБ вербовщика ИГ в московском общежитии
Apple перейдет на собственные процессоры
«Лукойл» предупредил о рисках драматического роста цен на нефть
Матвиенко предложила заменить слова «кешбэк» и «каршеринг»
Опубликована карта новой армяно-азербайджанской железной дороги
Бразильский легионер «Зенита» рассказал об отношении к борщу, водке и кальсонам
Квартиру в российском городе опечатали вместе с пенсионеркой
Следствие не пустило гражданских медиков к ректору Шанинки
Киану Ривз объяснил мем «Грустный Киану»
Первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель вернулась в индустрию
Задержана бывшая участница списка Forbes
Познер назвал сходство русских и американцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter