Бывший адвокат Трампа обвинил его в сговоре с правительством и подал в суд

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на него и американское федеральное правительство, обвинив их в сговоре и потребовав возместить убытки, связанные с возвращением в тюрьму во время работы над книгой. Об этом сообщает New York Daily News.

Коэна осудили за ложь перед конгрессом и финансовые преступления во время избирательной кампании на три года. В мае 2020 года его отпустили под домашний арест из-за пандемии коронавируса, однако в июле опять отправили в тюрьму.

Адвокат утверждает, что решение вернуть его в учреждение связано с работой над мемуарами, описывающими его деятельность в качестве личного поверенного Трампа Disloyal: A Memoir. Книга включала изобличающие обвинения экс-президента в антисемитских высказываниях в адрес видных еврейских деятелей, а также расистские комментарии в отношении бывшего президента США Барака Обамы, экс-главы ЮАР Нельсона Манделы и других.

Коэн рассказал, что в июле, когда он пошел в здание суда для проверки властями его домашнего заключения, сотрудник службы пробации представил ему необычный документ, требующий ограничить контакты со СМИ. Документ, по словам бывшего поверенного, также помешал ему опубликовать свою книгу, пока он находился по домашним арестом.

Судья Элвин Хеллерштейн, вернувший адвоката в тюрьму, поделился, что за 21 год работы никогда не сталкивался с подобными требованиями для смягчения условий нахождения под стражей. «Целью перевода Коэна из домашнего заключения в тюрьму является возмездие, и это возмездие из-за его желания воспользоваться своими правами Первой поправки для публикации книги», — подчеркнул судья.

Теперь экс-адвокат Трампа требует возмещения убытков от бывшего президента США и правительства за его «неконституционное возвращение обратно в [тюрьму] Отисвилл на основании [его] отказа отступить от конституционного права на Первую поправку». При этом сумма компенсации не указывается.

В сентябре 2020 года Коэн уличил Трампа в ненависти к бывшему американскому лидеру Бараку Обаме из-за цвета кожи. Адвокат также утверждает, что бывший американский лидер считает чернокожих единственными, кто может выжить в тяжелых условиях. Так Трамп якобы прокомментировал обстановку в одном из районов Чикаго, мимо которого проезжал вместе с адвокатом.