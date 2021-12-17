Появилось видео столкновения поливочной машины и российского самолета

В сети появилось видео, снятое из кабины поливочной машины, которая столкнулась с российским самолетом в московском аэропорту Шереметьево перед вылетом в Канкун. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео попал момент, когда самолет цепляет крылом машину противообледенительной обработки, в то время как она продолжает обработку воздушного судна ото льда — в результате столкновения деайсер опрокидывается. На кадрах слышны крики сотрудников, которые сильно испугались происходящего.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал оператор поливальной машины, мужчина получил перелом руки.

15 декабря в Шереметьево воздушное судно Boeing 777, направлявшееся в Канкун, при рулении по взлетно-посадочной полосе зацепило крылом поливочный автомобиль — в результате машина перевернулась. Отмечается, что члены кабинного экипажа не сразу заметили столкновение.

