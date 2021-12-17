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Введенный после аварии на «Листвяжной» в Кузбассе режим ЧС отменен

Власти Кемеровской области отменили режим ЧС, введенный после аварии на «Листвяжной»

Фото: Администрация правительства Кузбасса

Режим ЧС, который был введен после взрыва на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, отменен. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона Сергея Цивилева, опубликованного на сайте правительства Кузбасса.

«Отменить (...) на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — "Чрезвычайная ситуация"», — говорится в документе.

Режим ЧС был введен после аварии на шахте 25 ноября. Губернатор Цивилев объяснил, что это необходимо для оперативного выделения денежных средств и компенсаций.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП

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Анастасия Шейкина
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