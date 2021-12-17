В Госдуме проведут расследование из-за раскритикованного Матвиенко закона

В Государственной Думе проведут служебное расследование из-за закона об образовательных онлайн-платформах, который был отклонен Советом Федерации и вызвал критику со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова и его заместителя. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что по результатам проведенного расследования будут сделаны выводы. Кроме того, аппарат нижней палаты проведет подробный анализ того, как именно принимался соответствующий закон, а также на каком этапе появились положения, раскритикованные Матвиенко и сенаторами.

Ранее Совфед отклонил принятые Госдумой поправки к закону «Об образовании», согласно которым школы и колледжи должны организовывать дистанционное обучение, используя верифицированные государственные платформы. Одобрить проект документа помешала допущенная техническая ошибка.

Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подвергла критике главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке закона. Она выразила недоумение, что министр занял такую позицию, вместо того чтобы продемонстрировать конструктивный подход и вместе доработать документ.