Совфед отклонил закон о школьных онлайн-платформах из-за ошибки

Совет Федерации отклонил принятые Госдумой поправки к закону «Об образовании», согласно которым школы и колледжи должны организовывать онлайн-обучение с использованием верифицированных государственных платформ. Одобрить проект документа помешала допущенная техническая ошибка, сообщает в среду, 15 декабря, ТАСС.

Госдуме было предложено сформировать согласительную комиссию «для преодоления возникших разногласий». После устранения технической ошибки Совет Федерации будет готов вновь рассмотреть документ.

В законопроекте предлагалось ввести обязательное использование при дистанционном обучении онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, прошедших государственную верификацию. Предлагаемая мера затрагивает начальное, основное, среднее и среднее профессиональное образование.

Ранее отмечалось, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании раскритиковала министра просвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке закона об образовании.

Матвиенко выразила недоумение, что глава Минпросвещения занял такую позицию, вместо того чтобы продемонстрировать конструктивный подход и вместе доработать соответствующий документ.