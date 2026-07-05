Россиянин Сафиуллин проиграл Джоковичу в четвертом круге Уимблдона

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу в четвертом круге Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и продлилась четыре сета. Джокович одержал победу со счетом 7:6, 6:3, 3:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа и 25 минут.

Джокович вышел в четвертьфинал. Там он сыграет с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Уимблдон продлится до 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 64,2 миллиона фунтов стерлингов.