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Матвиенко раскритиковала министра просвещения

Матвиенко назвала неконструктивной позицию министра просвещения по закону об образовании

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министра просвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке закона об образовании. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Матвиенко пообещала проинформировать кабмин о недопустимости подобных действий. По словам спикера Совфеда, глава Минпросвещения занял странную позицию. Понимая допущенную ошибку, Кравцов «включил все свои рычаги», однако они были слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, отметила политик.

Вместе с тем Матвиенко выразила недоумение, что глава Минпросвещения занял такую позицию, вместо того, чтобы продемонстрировать конструктивный подход и вместе доработать соответствующий документ. Она рассказала, что обсуждала данную ситуацию со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, и он совершенно адекватно отреагировал на необходимость доработки закона.

Совет Федерации отклонил изменения в закон «Об образовании», так как документ требует технической правки. Ранее Матвиенко раскритиковала министерство за то, что оно не проследило за внесением изменений ко второму чтению. В итоге сенаторы предложили коллегам из Государственной Думы создать согласительную комиссию для доработки закона.

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Юлия Ямпольская
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