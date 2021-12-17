Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО

Министры обороны государств Северной Европы и Балтии заявили, что западные страны не могут согласиться с предложениями России по НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.

«Министры обороны стран Северной Европы и Балтии встретились в пятницу посредством видеомоста и согласились, что Россия представляет наибольшую военную угрозу для Европы. Также министры единодушно считают, что с требованиями Российской Федерации государства Запада не могут согласиться ни при каких условиях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во встрече приняли участие главы военных ведомств Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии.

Ранее на российский проект соглашения по гарантиям безопасности отреагировали в Евросоюзе. Так, официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано заявил, что Россия должна уважать право суверенных государств свободно определять свою внешнюю политику и политику безопасности, а также принимать решения о вступлении в тот или иной альянс.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток, в частности на Украину.