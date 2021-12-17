F-35 получит модернизированные средства радиоэлектронной борьбы

Компания BAE Systems получила контракт на модернизацию средств радиоэлектронной борьбы самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Самолет получит модернизированное оборудование для постановки помех. Об этом сообщает Defence Blog.

Стоимость контракта, который BAE Systems получила от Lockheed Martin, составила 493 миллиона долларов. В рамках соглашения BAE Systems поставит усовершенствованное оборудование для модернизации станции радиоэлектронных помех (РЭП) AN/ASQ-23.

Модернизация системы повысит эффективность обнаружения, классификации и постановки помех. В публикации отмечают, что модульная архитектура AN/ASQ-23 позволяет ускорить обновление программного обеспечения всех самолетов F-35.

Ранее издание The Drive сообщило, что самолеты F-35 получат новые двигатели в 2027 году. Истребители могут оснастить адаптивным двигателем General Electric XA100 или Pratt & Whitney XA101. Новый силовой агрегат позволит увеличить дальность полета самолета на 30 процентов.

В ноябре в России описали уязвимость самолетов F-35. В публикации РИА Новости отметили, что использование самолетов-заправщиков лишает истребители пятого поколения преимуществ сниженной заметности. Современные комплексы противовоздушной обороны могут поразить несколько самолетов во время дозаправки.