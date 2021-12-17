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Федун озвучил ежегодные траты на «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун: тратим на клуб 6-7 миллиардов рублей в год

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл ежегодные траты на клуб. Слова функционера прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».

65-летний предприниматель и вице-президент «Лукойла» заявил, что не отошел от дел и по-прежнему вовлечен в управление «Спартаком». Он признался, что содержание клуба — большое удовольстве. По словам Федуна, он и его партнер Вагит Аликперов ежегодно тратят на клуб 6-7 миллиардов рублей.

17 декабря «Спартак» возглавил итальянский специалист Паоло Ваноли. Он сменил на этом посту португальского тренера Руя Виторию.

В нынешнем сезоне после 18 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы, завершив групповой этап турнира на первом месте.

Николай Костюков
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