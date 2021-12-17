ФСБ задержала готовившего нападение на журналиста неонациста

В Ростовской области сотрудники ФСБ предотвратили насильственную акцию против журналиста, которую готовил сторонник неонацистской радикальной молодежной группировки «МКУ». Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Мужчина задержан — гражданин России 1979 года рождения. Он выполнял указания главаря «МКУ» Егора Краснова. Их целью был представитель российских СМИ, занимающийся украинской проблематикой.

13 декабря ФСБ назвала 21-летнего гражданина Украины Краснова основателем действовавшей на территории России молодежной группировки, готовившей теракты. Установлены трое администраторов интернет-сообществ, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двоих задержанных подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Всего в ходе спецоперации ФСБ 13 декабря было выявлено 106 неонацистов в 37 регионах, готовивших теракты и массовые убийства в России.