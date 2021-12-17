Тела двух мужчин нашли в гараже в центре Москвы

В гараже в центре Москвы найдены мертвыми двое мужчин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тела лежали у автомобиля с работающим двигателем. Гараж находится на Погодинской улице.

Погибших обнаружила мать одного из них, когда открыла дверь гаража. Их личности пока не называются. Правоохранительные органы проводят проверку.

10 декабря сообщалось, что в Тульской области было найдено тело пропавшего за две недели до этого подполковника Росгвардии. Он служил оперуполномоченным по особо важным делам в СОБР. Мужчина ушел из дома 18 ноября после ссоры с бывшей женой.

Его тело обнаружили в заброшенном дачном доме в окрестностях села Анишино. У него не было головы и кистей рук, а на груди и ногах имелись осколочные ранения. Рядом с погибшим нашли рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Эти предметы направлены в криминалистический центр на экспертизу.