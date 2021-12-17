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Ил-78 вошел в число самых популярных топливозаправщиков

Российский Ил-78 включили в рейтинг самых популярных самолетов-топливозаправщиков

Фото: Wikimedia Commons

Российский Ил-78 вошел в число самых популярных самолетов-топливозаправщиков. Рейтинг, который составил журнал Flight Global, опубликован в справочнике World Air Forces 2022.

Российский самолет занял шестую строчу рейтинга. В мире эксплуатируют 38 самолетов Ил-78, что составляет четыре процента от общего числа самолетов-топливозаправщиков. Мировой парк самолетов этого типа включает 819 единиц.

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Возглавил рейтинг американский самолет Boeing KC-135 Stratotanker. В справочнике отмечают, что в мире эксплуатируют 415 Stratotanker. На долю американских самолетов приходится 51 процент эксплуатируемых самолетов-топливозаправщиков.

На девятом месте оказался Airbus A310 MRTT, который построили на базе пассажирского Airbus A310. По данным Flight Global, сейчас эксплуатируют два самолета A310 MRTT.

Также в справочнике Flight Global отметили российский самолет Ил-76. Семейство этих машин заняло шестую строчку в рейтинге самых распространенных военно-транспортных самолетов. На базе Ил-76 разработан самолет-топливозаправщик Ил-78.

В июле в России прошли летно-тактические учения дальней авиации. Экипажи отработали перебазирование техники и поражение наземных целей. Также на учениях отработали дозаправку самолетов в воздухе.

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Даниил Иринин
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