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Дорогой iPhone 13 впервые подешевел

Флагман iPhone 13 Pro подешевел до 95 тысяч рублей

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Флагманский iPhone 13 Pro подешевел впервые с момента появления в продаже. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, базовая модель с 128 гигабайтами встроенной памяти оказалась доступна на российском рынке дешевле 95 тысяч рублей. На старте продаж дорогой аппарат оценивался в 100 тысяч рублей. Столько же iPhone 13 Pro стоит в интернет-магазине Apple.

«Спустя несколько месяцев минимальная планка опустилась ниже 95 тысяч рублей, а в некоторых магазинах смартфон можно найти дешевле еще на несколько тысяч», — отметили авторы.

Выпущенный в сентябре смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, флагманский процессор Apple A15 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти. Телефон оснастили тройной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидаром, аккумулятором емкостью 3095 миллиампер-часов, поддержкой быстрой зарядки, NFC, Face ID.

В начале декабря стало известно, что партнеры Apple впервые за десять лет прекратили производство iPhone из-за дефицита комплектующих. Источники агентства Nikkei рассказали, что американская компания сократила производство гаджетов на миллионы единиц и рискует потерять миллиарды долларов дохода.

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Андрей Ставицкий
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