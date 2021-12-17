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В Китае начали массовое производство самолетов пятого поколения

В Китае нарастили производство истребителей пятого поколения Chengdu J-20

Фото: Reuters

Компания Chengdu Aircraft Industrial Group объявила о наращивании темпов производства самолетов пятого поколения. В четвертом квартале 2021 года вырос спрос на истребители Chengdu J-20 со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает Military Watch.

В публикации отмечают, что истребитель вступил в фазу массового производства. Китайский производитель заявил о рекордных поставках самолетов китайским военным. Одной из причин наращивания темпов производства назвали разработку китайского двигателя WS-10B.

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23 февраля

Новый силовой агрегат получили истребители J-20A и J-20B. Китайские двигатели заменили российские силовые агрегаты, которые использовали на первых модификациях самолета.

В ноябре в Китае установили первый памятник истребителю пятого поколения. Прототип самолета J-20 разместили на территории учебного центра Chengdu Aerospace Corporation. В памятник превратили прототип, который использовали в испытаниях.

В октябре на спутниковых снимках заметили новый китайский истребитель неизвестной модели. Самолет выполнен по бесхвостовой схеме, а его размеры сопоставимы с китайскими самолетами пятого поколения.

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Даниил Иринин
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