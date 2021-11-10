В Китае установили первый памятник истребителю пятого поколения

В Китае прототип истребителя пятого поколения J-20 превратили в памятник

Первый памятник истребителю пятого поколения установили в Китае. На территории учебного центра Chengdu Aerospace Corporation разместили прототип истребителя J-20. Об этом сообщает «Российская газета».

Прототип, который превратили в памятник, использовали в ресурсных испытаниях истребителя. Издание отмечает, что он отличается от серийной версии J-20. Также перед установкой на постамент самолет лишили внутреннего оборудования.

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Ранее издание The Drive обратило внимание на спутниковые снимки аэродрома компании Chengdu Aircraft Industry Group в городе Чэнду. На фотографиях заметили новый истребитель, выполненный по бесхвостовой аэродинамической схеме. Размеры самолета были сопоставимы с серийным J-20.

В октябре в сети появились первые снимки двухместной версии J-20. Сообщалось, что новый самолет может стать основой для создания тренировочных модификаций и ударных версий J-20.

В декабре 2020 года журнал Popular Mechanics сравнил истребитель J-20 с российским Су-57. Издание отмечало, что китайский самолет превосходит отечественный в малозаметности, но обладает худшей маневренностью.