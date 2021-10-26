В Китае показали первый в мире двухместный истребитель пятого поколения

Первый в мире двухместный самолет пятого поколения разработали в Китае. Самолет может стать основой для тренировочных и специализированных версий. Журнал The Military Watch показал первые снимки двухместной версии истребителя J-20.

На двух снимках виден истребитель J-20 без окраски Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Самолет получил увеличенную кабину, которая может вместить двух пилотов. Издание отмечает, что самолет проходит наземные испытания.

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Истребитель с двухместной кабиной позволит создать ударную версию J-20 и самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Второй член экипажа сможет управлять радиоэлектронным оборудованием или вооружением самолета. Также двухместный самолет позволит ускорить подготовку пилотов самолетов пятого поколения, заменив часть занятий на тренажере полетами с инструктором.

В сентябре издание South China Morning Post назвало недостатки ранних версий J-20, которые оснащены российскими двигателями. В материале подчеркнули, что недостаточная мощность агрегатов АЛ-31Ф М2 ограничивает маневренность самолета.

В апреле South China Morning Post прокомментировало разработку двухместной версии самолета. Авторы издания отметили, что J-20 сможет управлять роем дронов и получит систему радиоэлектронной борьбы.