Китайский истребитель пятого поколения станет кошмаром США

Двухместная версия китайского истребителя пятого поколения J-20 получит мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и будет способна управлять ведомыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате чего станет для врага «настоящим кошмаром», пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на китайский журнал Ordnance Industry Science Technology.

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В публикации издания утверждается, что «беспилотники могут быть приманкой для вражеских самолетов или самолетов-невидимок». Также БПЛА «могут собирать разведывательные данные, проводить атаки на системы противовоздушной обороны (ПВО) и обеспечивать завоевание превосходства в воздухе». South China Morning Post отмечает, что через два года J-20 начнут получать китайские двигатели вместо российских.

В марте американский журнал Popular Mechanics написал, что перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США станет «убийцей» российских систем ПВО С-400 «Триумф» и китайских истребителей J-20.

В июле 2020 года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57.