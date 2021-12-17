Звезда YouTube Джейк Пол захотел тренироваться у Нурмагомедова

Американский блогер и звезда YouTube Джейк Пол заявил, что после выступлений по правилам бокса рассчитывает перейти в смешанные единоборства (MMA). Об этом сообщает ESPN.

Американец утверждает, что уже заручился поддержкой тренера Хавьера Мендеса из American Kickboxing Academy (AKA). Пол намерен тренироваться под руководством специалиста и Хабиба Нурмагомедова — одного из самых известных представителей зала.

«Я неплохо выступаю в боксе, не вижу причин не попробовать себя и в MMA. Многие забывают, что я неплохо боролся в колледже», — напомнил Пол в ходе пресс-конференции перед его вторым поединком с Тайроном Вудли.

Вудли, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), проиграл Полу в их первой схватке по правилам бокса. Также на счету блогера победа над Беном Аскреном — экс-чемпионом Bellator и One Championship.