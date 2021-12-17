В Казанском федеральном университете установили памятник первому студенту

Памятник писателю Сергею Аксакову, который считается первым в истории студентом Казанского федерального университета (КФУ), установили на территории учебного заведения. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

По информации издания, автором гранитного бюста выступил мастер Салават Щербаков. Отмечается, что деньги на создание монумента выделили из бюджета республики Татарстан. Стоимость скульптуры, которую расположили во внутреннем дворе университета, составила 900 тысяч рублей.

Согласно материалу, торжественную церемонию открытия памятника посетили замглавы совета ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская, заслуженный архитектор России Герман Бакулин, председатель союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла, замминистра культуры республики Дамир Натфуллин и другие высокопоставленные лица.

«По-моему, скульптор сделал высокохудожественное произведение», — заключил Бакулин в интервью с журналистами.

Ранее в ноябре в честь 200-летия со дня рождения русского писателя Федора Достоевского в Южно-Сахалинске открылась выставка редких изданий его книг. Отмечается, что среди экспонатов на выставке есть прижизненные собрания сочинений писателя и публикации в журнале «Русский вестник».