Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Казанском федеральном университете установили памятник первому студенту

Монумент писателю Сергею Аксакову расположили во внутреннем дворе КФУ

Фото: Юлия Акмурзина, Анна Захарова / КФУ

Памятник писателю Сергею Аксакову, который считается первым в истории студентом Казанского федерального университета (КФУ), установили на территории учебного заведения. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

По информации издания, автором гранитного бюста выступил мастер Салават Щербаков. Отмечается, что деньги на создание монумента выделили из бюджета республики Татарстан. Стоимость скульптуры, которую расположили во внутреннем дворе университета, составила 900 тысяч рублей.

Согласно материалу, торжественную церемонию открытия памятника посетили замглавы совета ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская, заслуженный архитектор России Герман Бакулин, председатель союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла, замминистра культуры республики Дамир Натфуллин и другие высокопоставленные лица.

«По-моему, скульптор сделал высокохудожественное произведение», — заключил Бакулин в интервью с журналистами.

Ранее в ноябре в честь 200-летия со дня рождения русского писателя Федора Достоевского в Южно-Сахалинске открылась выставка редких изданий его книг. Отмечается, что среди экспонатов на выставке есть прижизненные собрания сочинений писателя и публикации в журнале «Русский вестник».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Петербурге на верфи загорелся строящийся корабль
В Туркмении провели специальную конференцию о стихотворении президента
Раскрыт секрет заклепок на джинсах
Появились подробности пожара на петербургской верфи
«Защищающие» от 5G бусы оказались опасными
Спасенная от забоя свинья написала картину и заработала два миллиона рублей
ФСБ поймала полицейского с мефедроном
Депутат Европарламента назвал Крым частью России
Звезда «Ликвидации» пожаловался на неубранный снег в Москве
Адвокат оценил правомерность действий отрегулировавшего движение авто москвича
Авраам Руссо подаcт заявление в полицию на Иосифа Пригожина
Раскрыто место российских ракетных двигателей в мире
Стриптиз невесты на собственной свадьбе попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter