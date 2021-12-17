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Продажи Lada в Европе взлетели

В ноябре в Евросоюзе продан 171 автомобиль Lada

Фото: Shutterstock

В ноябре 2021 года в Евросоюзе (ЕС) продан 171 автомобиль Lada — в полтора раза больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (ACEA).

Несмотря на ноябрьский взлет продаж, за первые 11 месяцев 2021 года в ЕС зарегистрировано лишь 1417 машин, что на 27,8 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За это время общие продажи новых легковых автомобилей в ЕС сократились на 0,04 процента, а в ноябре — на 20,5 процента. По итогам года ACEA прогнозирует рост числа продаж автомобилей на 10 процентов.

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По данным «АвтоВАЗа», продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России рухнули в ноябре на 30,7 процента (до 26,4 тысячи штук). По итогам 11 месяцев продажи показали положительную динамику, в январе-ноябре было реализовано 320,8 тысячи автомобилей — на шесть процентов, чем за аналогичный период 2020 года.

С ноября 2020 по ноябрь 2021 года больше всего в России подорожал автомобиль Lada Largus, средний ценник на модель взлетел на 21,9 процента (до 928 тысяч рублей). Далее в рейтинге расположились Renault Duster (плюс 21,5 процента, примерно до 1,35 миллиона рублей), Renault Sandero (плюс 20,1 процента, до 978 тысяч рублей), Hyundai Tucson (плюс 19 процента, до 2,45 миллиона рублей) и Kia K5 (плюс 18,8 процента, до 2,3 миллиона рублей).

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Платон Щукин
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