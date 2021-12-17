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Спорт

«Локомотив» усилился футболистом юношеской сборной Украины

Украинский защитник Марк Рене Мампасси перешел в московский «Локомотив»
Марк Мампаси

Марк Мампаси. Фото: Официальный сайт ФК «Шахтер» (Донецк)

Московский «Локомотив» объявил о переходе украинского защитника «Шахтера» Марка Рене Мампасси. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Локомотив» усилился 18-летним игроком обороны юношеской сборной Украины. Мампасси — воспитанник донецкого «Шахтера». В 2021 году он также выступал на правах аренды за «Мариуполь». В составе клуба он провел 14 матчей.

В ноябре сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проявляют интерес к Мампасси. В частности, говорилось о готовности приобрести футболиста со стороны «Зенита» и «Динамо».

Мампасси — украинец конголезского происхождения. Он родился в Донецке. Защитник привлекался к играм за сборную U-17 и U-19. За команду U-17 Мампасси сыграл 12 матчей и забил два мяча, а в составе сборной U-19 провел три встречи.

Николай Костюков
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